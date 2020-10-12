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Кудрин объяснил отказ российских властей от локдауна

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Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что власти, скорее всего, откажутся от локдауна из-за второй волны коронавируса, если только ситуация не продолжит ухудшаться. В интервью телеканалу «Мир» он отметил, что выбор сделан в пользу экономики, роста доходов и количества рабочих мест, а не в пользу защиты.

Кудрин напомнил, что в настоящее время заболеваемость уже достигла весенних пиков, однако жестких ограничений нет. Дело в том, что к новой вспышке лучше готовы медики, накопившие необходимый опыт, а сами люди уже понимают, каким образом обезопасить себя. Такая ситуация, объяснил он, позволила сместить баланс.

«Пока, я думаю, московское руководство рационально действует, но нужно дуть на воду», — заключил глава Счетной палаты. Также Кудрин предсказал, что снижение ВВП из-за второй волны заболевания окажется ниже ожидания, а потери малого и среднего бизнеса от ограничений дополнительно возрастут.

Комментировать подробно действия правительства чиновник отказался, сославшись на собственный статус главы Счетной палаты, но указал, что основной курс одобряет. В интервью ТАСС, также приуроченному к 60-летию экономиста, Кудрин отметил только, что объем трат на поддержку населения и бизнеса мог быть и больше. По его мнению, объем накопленных резервов позволяет пойти на это.

Ранее 12 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг планы полного локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Он сослался на эффективную систему по борьбе с заболеванием и накопленный запас прочности.

За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 1 312 310 случаев инфицирования в 85 регионах.

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