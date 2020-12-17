Путин рассказал о выплатах российским семьям

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о выплатах, положенных российским семьям с детьми. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале «России 24».

Глава государства напомнил, что в России вырос размер пособия по безработице. «Самая тяжелая ситуация складывается у семей с детьми. И здесь у нас выстроена целая программа поддержки: от нуля до полутора лет, от полутора лет до трех лет и от трех до семи», — рассказал он.

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Так, семьям с детьми от нуля до полутора лет предусмотрено пособие в размере до одного прожиточного минимума на каждого ребенка. Пособие выплачивается, если семья получает меньше двух прожиточных минимумов на человека.

То же самое касается семей с детьми от полутора до трех лет. Однако эти деньги они смогут получить из материнского капитала.

Семьи с детьми от трех до семи лет, имеющие в месяц ниже одного прожиточного минимума на человека, имеют право на получение выплат в размере половины прожиточного минимума на каждого ребенка.

В октябре Путин предложил новую меру поддержки российских семей с детьми. Он поручил рассмотреть вопрос о том, чтобы родители детей в возрасте до семи лет в случае больничного получали пособие по временной нетрудоспособности в размере среднего заработка. Такое пособие должно выплачиваться независимо от продолжительности страхового стажа.