Анастасия Ракова рассказала о поддержке приемных семей в Москве

Во второй понедельник ноября отмечается Всемирный день сирот. Его задача — привлечь внимание общества к этой социальной проблеме. О мерах поддержки приемным семьям в Москве рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для приемной семьи очень важна социальная и материальная поддержка после того, как ребенок взят на воспитание. Поэтому город делает все возможное, чтобы поддержать приемных родителей в воспитании детей из столичных центров содействия семейному воспитанию.

«Каждый ребенок должен жить в семье: именно по такому принципу построена жизнь и работа во всех московских центрах содействия семейному воспитанию. Это значит, во-первых, что в каждом из них оказывается помощь семьям, взявшим на воспитание ребенка. Во-вторых, ведется большая работа по устройству детей в замещающие семьи, а те ребята, которые пока не нашли свою семью, живут в комфортных условиях, где предусмотрены личное пространство и все необходимое для игр и учебы. На сегодняшний день 93 процента детей воспитываются в семьях и только 7 процентов — в организациях для сирот. Это большой успех, еще несколько лет назад количество сирот, живущих в детских домах, было больше в три раза», — рассказала вице-мэр.

Город оказывает всестороннюю поддержку семьям, взявшим на воспитание ребенка-сироту. С каждой семьей по желанию заключается договор о социальном сопровождении, составляется совместный план оказания услуг.

Дополнительно оказываются материальная и адресная помощь, предоставляются различные льготы. Для стимулирования семейного устройства в течение последних лет на 10 процентов увеличены выплаты на содержание детей в замещающей семье. Их размеры в зависимости от возраста детей, их количества и наличия инвалидности составляют на каждого ребенка от 17,4 тысячи до 29 тысяч рублей.

Дополнительно дети-сироты ежегодно обеспечиваются путевками для отдыха. Для приемных родителей, в семьях которых воспитываются трое и более детей, предусмотрены льготы на ЖКХ, а также возмещение расходов по оплате телефона и бесплатный проезд в общественном городском транспорте. По всей Москве работает 26 организаций поддержки семьи и детства «Мой семейный центр», где можно получить различные виды помощи: социальную, адресную, юридическую, психологическую и другую.

Также с 2014 года в столице запущен уникальный пилотный проект по имущественной поддержке приемных семей, взявших на воспитание детей старшего возраста или детей-инвалидов.

«Суть проекта по имущественной поддержке приемных семей заключается в том, что город предоставляет квартиры в Москве по договору безвозмездного пользования приемным семьям, принявшим на воспитание пять и более детей-сирот, из которых не менее 3 детей старше 10 лет или имеют инвалидность. За период реализации проекта 286 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переехали жить в семьи», — добавила Анастасия Ракова.

Москвичи, которые хотят принять ребенка-сироту под опеку, усыновить либо создать приемную семью, должны пройти обучение в Школе приемных родителей, сейчас в столице их 33. Именно здесь учат будущих приемных родителей, как поступить в трудной ситуации и куда обратиться за помощью в период адаптации ребенка в семье или в кризисной ситуации.

После того, как семья возьмет на воспитание ребенка, по их желанию индивидуально разрабатывается программа сопровождения. На сегодняшний день в Москве функционируют 46 уполномоченных организаций, осуществляющих сопровождение замещающих семей.