Более 650 тысяч консультаций провели специалисты центра телемедицины в Москве

Врачи телемедицинского центра провели более 650 тысяч консультаций для больных коронавирусом и участников пострегистрационного исследования вакцины против COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С начала пандемии более 650 тысяч онлайн-консультаций провели врачи телемедицинского центра для пациентов с COVID-19 и участников исследования вакцины "Спутник V"», — рассказала она. «Такой способ общения между врачом и пациентом очень удобен для всех сторон и хорошо зарекомендовал себя. Телемедицинские консультации получили уже более 260 тысяч пациентов. Специалисты следят за здоровьем больных с легкой и средней тяжестью течения заболевания, состояние которых позволяет проходить лечение дома. Также врачи центра постоянно находятся на связи с участниками пострегистрационного исследования российской вакцины против коронавирусной инфекции, для них было проведено почти 120 тысяч консультаций», — отметила Анастасия Ракова.

Врачи телемедицинского центра с помощью видеосвязи проводят круглосуточный мониторинг состояния пациентов и дают рекомендации. Врачам доступна вся медицинская информация о пациенте в ЕМИАС. В случае выявления ухудшения симптомов и состояния заболевшего, принимается решение об очном осмотре или госпитализации.

С 23 марта жители Москвы с легким течением коронавирусной инфекции проходят лечение на дому. Врачи скорой помощи или поликлиники после осмотра и проведения необходимых исследований принимают решение о возможности прохождения лечения пациента на дому или о его госпитализации. При этом, в случае COVID-19, заболевшему и живущим с ним нельзя покидать квартиру до тех пор, пока не будет подтверждено отсутствие коронавируса в организме.

В московском телемедицинском центре работает 200 квалифицированных врачей. Это позволяет проводить до 6 тысяч консультаций в сутки в случае необходимости.