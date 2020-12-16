Оценены угрозы санкций США против «Северного потока-2»

Американский сенатор Тед Круз оценил угрозы санкций США против «Северного потока-2». Его слова приводит РИА Новости.

Круз выразил надежду, что новые санкции скоро вступят в силу. Он уточнил, что меры нацелены на операции по строительству газопровода, а также затрагивают страховые компании и процесс сертификации. По его словам, вторая волна санкций подготовлена «с хирургической точностью так, чтобы не допустить окончания строительства».

«Этот проект, по моему мнению, никогда не будет запущен, и по газопроводу никогда не будет пущен газ», — отметил сенатор. Он добавил, что США продолжат оказывать давление на этот проект.

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Ранее сенат США одобрил оборонный бюджет, в котором содержатся новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Законопроект на 740 миллиардов долларов предусматривает в том числе расширение ограничений против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», в отношении Анкары — за покупку российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

29 ноября США признали неспособными остановить строительство «Северного потока-2» с помощью санкций. Об этом рассказала старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава (Katja Yafimava). По ее словам, в настоящее время проект газопровода столкнулся с тремя серьезными проблемами: необходимостью найти трубоукладчик для завершения строительства, оформить страховку и получить сертификат о том, что проект безопасен и соответствуют нормам ЕС.