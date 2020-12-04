Конгресс США одобрил новые санкции против «Северного потока-2»

Расширенные санкции против газопровода «Северный поток-2» вошли в законопроект об оборонном бюджете США. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что документ был согласован обеими палатами конгресса США.

Санкции предусматривают ограничения для страховых компаний и организаций в сфере сертификации. Кроме того, под ударом оказались фирмы, предоставляющие услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве суднах.

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Оговаривается, что президент США может отказаться от санкций в отношении той или иной компании, если это будет касаться национальных интересов.

США впервые ввели санкции в отношении участников строительства «Северного потока-2» в конце 2019 года, незадолго до планировавшегося срока завершения работ. Тогда от сотрудничества с Nord Stream 2 AG отказался владелец швейцарского судна-трубоукладчика Allseas. В результате пришлось искать замену, которой выступило российское судно «Академик Черский», однако у него тоже возникли проблемы из-за невозможности найти согласную на сотрудничество страховую компанию.

29 ноября США признали неспособными остановить строительство «Северного потока-2» с помощью санкций. Об этом рассказала старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава (Katja Yafimava). По ее словам, в настоящее время проект газопровода столкнулся с тремя серьезными проблемами: необходимостью найти трубоукладчик для завершения строительства, оформить страховку и получить сертификат о том, что проект безопасен и соответствуют нормам ЕС. «В целом "Северный поток-2" еще можно достроить к лету 2021 года и получить все необходимые сертификаты для поставок газа следующей зимой», — считает Яфимава. По ее мнению, США «должны понять, что они не могут остановить проект». Ужесточение санкционного давления на «Северный поток-2» и участников проекта может увеличить сроки завершения строительства, но «Газпром» в любом случае найдет способ преодолеть каждое из трех основных препятствий.