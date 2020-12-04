Кремль отреагировал на угрозу новых санкций США по «Северному потоку-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае введения новых санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» со стороны США Москва продолжит защищать свои интересы, сообщает «Интерфакс».

Какие меры Россия предпримет для поддержки компаний, которые могут пострадать от действий Вашингтона, Песков не уточнил. «Я воздержусь от комментариев по поводу конкретных нюансов по известным соображениям», — пояснил он.

Однако само внесение поправок о санкциях в отношении российского газопровода в оборонный бюджет США представитель Кремля назвал недобросовестной конкуренцией. Эти шаги, указал он, противоречат и интересам международной торговли, и международному праву.

Песков заключил, что очередным «санкционным устремлениям» США российские власти относятся так же как и к предыдущим, и не видят в них что-то исключительного.