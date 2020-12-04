В Совфеде отреагировали на санкции США против «Северного потока-2»

Европейцам не выгодно останавливать строительство «Северного потока-2», заявил член Совета Федерации Иван Абрамов, комментируя новые санкции США против проекта газопровода. Реакцию сенатора приводит РИА Новости в пятницу, 4 декабря.

«Любые страны могут прописывать у себя в бюджете что угодно. Но я не думаю, что европейские страны будут действовать себе во вред», — сказал Абрамов.

Ранее в пятницу Конгресс США одобрил новые санкции против «Северного потока-2». Пакет ограничений вошел в законопроект об оборонном бюджете США. В частности, речь идет об ограничениях для страховых компаний и организаций в сфере сертификации. Кроме того, под ударом оказались фирмы, предоставляющие услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве суднах.

Между тем американский президент Дональд Трамп решил заблокировать оборонный бюджет, где прописаны санкции против газопровода. Причина — положение о социальных сетях. В статье 230 закона о приличиях говорится, что соцсети не несут ответственности за комментарии пользователей, при этом могут вносить в них изменения. Трамп считает целесообразным привлекать сайты к ответственности за цензуру.

В октябре США распространили санкции на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода через Балтийское море.