Аналитик раскрыл проигравшие от строительства «Северного потока-2» страны

От строительства газопровода «Северный поток-2» больше всего проиграют Украина и США. Это в беседе с «НСН» раскрыл ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Больше всего от ввода "Северного потока-2" пострадают Украина и США. Украина потеряет транзит газа, а США не смогут продавать в Европу сланцевый газ», — пояснил эксперт. По его словам, в настоящее время Украина — безальтернативный транзитер. С появлением трубопровода она начнет терять контракты на прокачку газа.

Материалы по теме Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России? Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

Такой маршрут, по словам аналитика, никому не выгоден: на Украине изношенное оборудование, требующее большого количества энергии, а тарифы самые высокие в Европе. Юшков также отметил, что «Северный поток-2» выгоден всем в Европе, однако некоторые страны, например, Польша выступают против него в угоду США.

Цель Вашингтона, пояснил специалист, — запереть Москву на украинском транзите, а потом и его перекрыть. Таким образом в Европе возникнет дефицит газа, и можно будет открывать поставки сланцевого газа из США по завышенным ценам. Как подчеркнул Юшков, после достройки трубопровода США смогут повлиять на Европу одним способом — полностью запретив покупать газ у России. Однако этого, по прогнозам аналитика, не произойдет.

Сенат США одобрил оборонный бюджет, в котором содержатся новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Законопроект на 740 миллиардов долларов предусматривает в том числе расширение ограничений против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», в отношении Анкары — за покупку российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.