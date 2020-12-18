Баржа для достройки «Северного потока-2» снова сменила владельца

Трубоукладочная баржа «Фортуна», которая недавно начала строить короткий участок газопровода «Северный поток-2» в водах Германии, снова поменяла собственника. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, теперь владельцем судна является ООО «КВТ-Рус». Ранее собственником баржи значилось ООО «Универсальная транспортная группа». При этом точная дата, когда ООО «КВТ-Рус» получило в собственность баржу «Фортуна», не известна.

Смена собственника произошла в связи с ужесточением американских санкций в отношении газопровода, пишет издание.

Утром 11 декабря «Фортуна» прибыла к месту строительства «Северного потока-2» в территориальных водах Германии. До этого власти страны выпустили навигационное предупреждение, из которого следовало, что судно вскоре приступит к работам.

Сенат США одобрил оборонный бюджет, в котором содержатся новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Законопроект на 740 миллиардов долларов предусматривает в том числе расширение ограничений против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», в отношении Анкары — за покупку российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.