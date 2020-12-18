США ввели новые санкции против России

Министерство торговли США ввело новые санкции против России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новый список, опубликованный на сайте ведомства.

Ограничительные меры введут против российских компаний «Космос Комплект» и «Совтест Комп», а также гражданина РФ Ильяса Сабирова.

Расширенный список включает в себя 60 юридических и физических лиц из Китая, Пакистана, Мальты, ОАЭ и ряда стран Европы. Всего в нем 78 лиц. Новые ограничения ввели против тех, кто якобы причастен к деятельности, «которая противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике».

14 декабря США пригрозили странам, покупающим оружие у России, риском оказаться под санкциями. Так, им следует избегать дальнейших приобретений российской военной техники.