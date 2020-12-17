Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил санкции Запада против себя и своей семьи, заявив, что хладнокровно относится к ограничениям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Тема мне эта интересна в другой плоскости, а именно: исходя из каких критериев в список включены благотворительная и спортивные организации, моя супруга и дети?», — задался вопросом Кадыров. Он отметил, что никто из них никогда не говорил о политике и не участвовал в ней.

По словам главы Чечни, вопрос санкций «дошел до маразма», поскольку ограничения применяются не только в отношении чиновников, но даже в отношении любого случайного человека.

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на санкции, введенные против главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам главы государства, в этом нет ничего необычного: Кадыров защищает интересы не только республики, но и всей страны. Именно поэтому это и является целью для оппонентов России, заметил Путин.

10 декабря США вместе с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения. Американский Минфин расширил так называемый глобальный список закона Магнитского из-за «нарушений человеческих прав». Под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат» и одноименный клуб смешанных единоборств, промоутерская компания «абсолютный чемпионат "Ахмат"», «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».