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Путин отреагировал на санкции против Кадырова

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции отреагировал на санкции, введенные против главы Чечни Рамзана Кадырова. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

По его словам, в этом нет ничего необычного: Кадыров защищает интересы не только республики, но и всей страны. Именно поэтому, отмечает Путин, это и является целью для оппонентов России.

Ранее Путин рассказал, что его друзья и соратники обижаются на страны Запада, поскольку те не вводят против них санкции.

10 декабря США синхронно с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения. Американский Минфин расширил так называемый глобальный список закона Магнитского из-за «нарушений человеческих прав». Под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат» и одноименный клуб смешанных единоборств, промоутерская компания «абсолютный чемпионат "Ахмат"», «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».

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