Власти Чечни заявили о бессилии США перед Кадыровым

Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил о нулевом эффекте от санкций США. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, новые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова отличаются от предыдущих «только степенью глупости и маразма». «Весь мир сегодня стал свидетелем того, что Америка и Великобритания расписались в собственном бессилии перед Рамзаном Кадыровым», — заявил глава ведомства.

Дудаев добавил, что Чечня уже давно сталкивается и успешно справляется с необъявленными санкциями Запада, такими как блокировка информационных ресурсов, игнорирование запросов со стороны технических служб видеохостинга YouTube, Instagram и прочих.

10 декабря США синхронно с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения. Американский Минфин расширил так называемый глобальный список закона Магнитского из-за «нарушений человеческих прав». Под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат» и одноименный клуб смешанных единоборств, промоутерская компания «абсолютный чемпионат "Ахмат"», «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».