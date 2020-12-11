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Посол России назвал новые санкции США деструктивными и безосновательными

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов назвал деструктивными и безосновательными новые санкции Вашингтона. Его слова опубликованы на странице посольства в Facebook.

Антонов заявил, что это «очередной недружественный и деструктивный шаг администрации [США], направленный на углубление кризиса в двусторонних отношениях». По его словам, своими действиями американские власти пытаются отвлечь внимание общественности от серьезных системных проблем внутри самих Соединенных Штатов.

«Россия неоднократно выступала за отказ от нелегитимных односторонних санкционных мер и возвращение к нормальным межгосударственным отношениям», — добавил посол.

10 декабря США синхронно с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения. Американский Минфин расширил так называемый глобальный список закона Магнитского из-за «нарушений человеческих прав». Под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат» и одноименный клуб смешанных единоборств, промоутерская компания «абсолютный чемпионат "Ахмат"», «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».

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