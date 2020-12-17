Путин рассказал об обиде своих соратников из-за отсутствия санкций против них

Президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции рассказал, что его друзья и соратники обижаются на страны Запада, поскольку те не вводят против них санкции. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

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«Здесь нет ничего особенного, ничего необычного. Некоторые мои близкие связи, друзья, или даже соратники, сотрудники обижаются на наших партнеров, если против них никаких санкций. Говорят: "Как же так? Это даже унизительно. Заставляют задуматься. Что же мы такого не сделали, что против нас специально не ввели санкции"», — сказал он, комментируя введенные античеченские санкции.

По словам Путина, Россия является самодостаточной страной, также как и Чечня, которая развивается под руководством молодой команды. «Я знаю Рамзана Ахматовича. Вся его жизнь посвящена Чечне, чеченскому народу и России. Я желаю вам всего доброго и уверен, что вся Чечня будет выглядеть так, как выглядит Грозный», — подчеркнул президент.

10 декабря США синхронно с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения. Американский Минфин расширил так называемый глобальный список закона Магнитского из-за «нарушений человеческих прав». Под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат» и одноименный клуб смешанных единоборств, промоутерская компания «абсолютный чемпионат "Ахмат"», «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».

В британский санкционный список попали бывший глава полиции города Аргун Аюб Катаев и заместитель министра внутренних дел республики Апты Алаудинов. Отдельно как ответственный за пытки и другие преступления против представителей сексуальных меньшинств там указан спецотряд быстрого реагирования «Терек».