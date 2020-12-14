США пригрозили покупающим оружие у России странам

США пригрозили другим странам, покупающим оружие у России, риском оказаться под американскими санкциями. Об этом заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, передает ТАСС.

Он выразил надежду, что другие страны мира тоже обратят внимание на намерение США в полной мере имплементировать раздел 231 закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Так, государствам следует избегать дальнейших приобретений российской военной техники, в особенности той, «покупка которой способна повлечь за собой применение санкций», сказал Форд.

Ранее 14 декабря Вашингтон ввел санкции в отношении Анкары за закупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Под ограничения попали сотрудники турецкого оборонного ведомства и чиновники, в частности, главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, других сотрудников ведомства, а также еще троих физических лиц. В американском Госдепартаменте пояснили, что целью санкций против Турции на самом деле является Россия.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.