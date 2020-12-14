Лавров отреагировал на санкции США против Турции за покупку российских С-400

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на санкции США против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы МИД, санкции не являются сюрпризом для Москвы. Кроме того, подобные ограничения — применение нелегитимных мер «налево и направо» и проявление пренебрежительного отношения к международному праву, подчеркнул Лавров.

«Это не добавляет, я думаю, авторитета Соединенным Штатам на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда», — сказал министр.

Ранее стало известно, что под американские санкции попали сотрудники турецкого оборонного ведомства и чиновники. Ограничительные меры коснутся глав секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, других сотрудников ведомства, а также еще троих физических лиц, связанных со сделкой Анкары и Москвы.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.