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Эрдоган назвал «неуважением» санкции США из-за С-400

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неуважением к партнеру по НАТО санкции, которые готовят США против Анкары из-за покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Его выступление процитировало государственное информационное агентство «Анадолу».

«Санкции США против Турции, важного союзника по НАТО — это неуважение. Вот как я это вижу», — подчеркнул турецкий лидер.

О том, что США готовят новые санкции из-за сделки Анкары и Москвы, сообщалось 10 декабря. Об их введении могут объявить со дня на день.

Ранее в декабре Турция расплатилась с Россией за поставку систем противовоздушной обороны С-400. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Анкаре предстоит решить вопрос о поставках второй партии С-400.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.

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