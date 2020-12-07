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Турция расплатилась с Россией за С-400

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Турция расплатилась с Россией за поставку систем противовоздушной обороны С-400. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Мы выполнили контракт полностью, он закрыт, а это значит, что мы отгрузили и получили все средства», — приводит агентство слова Чемезова.

По его словам, Россия и Турция могут продолжить сотрудничество в области военной промышленности: сейчас идут переговоры о возможных поставках другой техники. Он подчеркнул, что выполненный контракт уникален, так как был заключен со страной НАТО. Чемезов также добавил, что Анкаре предстоит решить вопрос о поставках второй партии С-400.

Ранее в октябре ТАСС сообщал, что Турция провела испытания С-400 в ходе учений на полигоне близ города Синоп на берегу Черного моря. Все ракеты успешно поразили назначенные цели.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.

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