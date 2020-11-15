В США назвали причину покупки Турцией российских С-400

Одной из причин закупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 назвали арест многих турецких пилотов F-16 из-за попытки госпереворота в 2016 году, что сильно ударило по ВВС страны. Об этом пишет американское издание National Interest.

Таким образом, после ухода 300 нелояльных специалистов в Турции практически некому было управлять истребителями. США со своей стороны отказались помогать Анкаре и направлять своих специалистов для обучения новых кадров.

Исходя из этого, Турция стала искать новые возможности для обороны воздушного пространства страны и нашли их в закупке российских ЗРК. Так, в 2017 году стороны заключили договор на поставку С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Из-за покупки российских средств противовоздушной обороны США не раз грозились санкциями в адрес Турции. По мнению Вашингтона, использование С-400 Анкарой попадают под закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Попытка переворота произошла в Турции летом 2016 года. Власти обвинили в случившемся проповедника Фетхуллаха Гюлена. Тогда было арестовано несколько тысяч человек, подозреваемых в поддержке путча. Среди них были военные, журналисты и сотрудники виловых ведомств.