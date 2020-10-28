США пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400

США пригрозили Турции растущей угрозой введения санкций за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает ТАСС.

По его словам, за последний год существенно увеличился риск принятия мер против Турции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Ранее сообщалось, что в США решили продать предназначенные для Турции истребители F-35 ее противнику — Греции. Греческие СМИ утверждают, что в Афины для обсуждения этого вопроса прилетал госсекретарь США Майк Помпео. Всего планируется поставить 20 машин, 6 из которых ранее предназначались Анкаре. Греция также закупит шесть истребителей Rafale у Франции.