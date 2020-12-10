США собрались ввести санкции против Турции из-за российских С-400

Власти США собрались ввести санкции против Турции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ограничительные меры могут ввести «в любой день» в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Ожидается, что меры затронут Управление оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира.

Ранее в декабре Турция расплатилась с Россией за поставку систем противовоздушной обороны С-400. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Анкаре предстоит решить вопрос о поставках второй партии С-400.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.