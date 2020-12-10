В России объяснили невозможность взломать С-400

Системы противовоздушной обороны (ПВО) российского производства невозможно взломать, объяснил «Звезде» военный эксперт Алексей Леонков.

«Попытка взлома ведет к тому, что блок выходит из строя. Этого не произойдет, если его не взламывать, это характерный признак», — сказал специалист, добавив, что, «когда происходит несанкционированный доступ, гарантийные обязательства прекращаются».

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В июле глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что республика готова устранить обеспокоенность США, возникшую в связи с опасениями утечек характеристик американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, которые могут произойти из-за систем ПВО С-400 «Триумф» российского производства.

В том же месяце бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан допустил, что целями испытаний Турцией С-400 «Триумф» является поиск слабых мест данной системы. При этом специалист заверил, что из С-400 «Триумф» технически невозможно извлечь технологии.