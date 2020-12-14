США ввели против Турции санкции из-за российских С-400

США ввели против Турции санкции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Под них попали сотрудники турецкого оборонного ведомства и чиновники, сообщает Reuters со ссылкой на официальные заявления американских властей.

Уточняется, что ограничительные меры коснутся глав секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, других сотрудников ведомства, а также еще троих физических лиц, связанных со сделкой Анкары и Москвы.

О том, что США готовят новые санкции из-за сделки, сообщалось 10 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал санкции США «неуважением к партнеру по НАТО».

Ранее в декабре Турция расплатилась с Россией за поставку систем противовоздушной обороны С-400. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Анкаре предстоит решить вопрос о поставках второй партии С-400.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.