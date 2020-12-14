Мир
 
Последние новости
В Великобритании нашли более заразный штамм коронавируса
В Нидерландах введут локдаун
Спрогнозирован срок спада пандемии коронавируса в России
Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19
В МИД России высказались о признании Байдена президентом США
В Швеции массово уволились врачи
Гол игрока «Лестера» обводящим ударом в девятку признан лучшим в туре АПЛ
Названы лучшие футболисты в истории спорта
Российских хакеров обвинили во взломе еще одного ведомства США
Новости партнеров
Прослушать новость

Госдеп назвал Россию целью санкций против Турции за С-400

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay.com

Целью санкций США против Турции за закупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 на самом деле является Россия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

В тексте отмечается, что санкции введены согласно пункту 231 закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). «Сегодняшние действия направлены не на подрыв военного потенциала или боеготовности Турции или любого другого союзника или партнера США, а скорее на то, чтобы заставить России заплатить за широкий спектр ее пагубных действий», — говорится в публикации.

14 декабря Вашингтон ввел санкции в отношении Анкары. Под них попали сотрудники турецкого оборонного ведомства и чиновники, в частности, главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, других сотрудников ведомства, а также еще троих физических лиц.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров отреагировал на санкции США против Турции за покупку российских С-400
США ввели против Турции санкции из-за российских С-400
США собрались ввести санкции против Турции из-за российских С-400