Госдеп назвал Россию целью санкций против Турции за С-400

Целью санкций США против Турции за закупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 на самом деле является Россия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

В тексте отмечается, что санкции введены согласно пункту 231 закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). «Сегодняшние действия направлены не на подрыв военного потенциала или боеготовности Турции или любого другого союзника или партнера США, а скорее на то, чтобы заставить России заплатить за широкий спектр ее пагубных действий», — говорится в публикации.

14 декабря Вашингтон ввел санкции в отношении Анкары. Под них попали сотрудники турецкого оборонного ведомства и чиновники, в частности, главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, других сотрудников ведомства, а также еще троих физических лиц.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.