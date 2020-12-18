США решили лишить Россию доходов с помощью санкций против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, Вашингтон решил ввести санкции против Анкары за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, для того, чтобы лишить Москву доходов. Об этом говорится в заявлении Госдепа.

Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу подчеркнул, что Вашингтон с помощью санкций намерен помешать России получить значительные доходы, доступ и влияние. «Они не были направлены на подрыв военного потенциала или боевой готовности Турции или любого другого союзника или партнера США», — говорится в заявлении.

Госсекретарь подчеркнул, что покупка российских ЗРК угрожает безопасности США и дает России доступ к информации о вооруженных силах Турции и ее оборонном секторе.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу назвал санкции США незаконными и противоречащими нормам международного права и дипломатии. Дипломат пояснил, что Анкара приобрела системы С-400 до того, как в США приняли закон «О противодействии противникам Америки через санкции». Поэтому санкции в его рамках из-за этой сделки ввести нельзя, подчеркнул он.

14 декабря Вашингтон ввел санкции в отношении Анкары. Под них попали сотрудники турецкого оборонного ведомства и чиновники, в частности глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, а также еще трое физических лиц.