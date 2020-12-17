Турция назвала незаконными санкции США из-за С-400

Санкции США в ответ на покупку Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 являются незаконными и противоречат нормам международного права и дипломатии. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, его слова приводит информационное агентство Reuters.

«Они противоречат нормам международного права и дипломатии и являются ошибочным решением и с политической, и с юридической точек зрения», — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу Kanal 24.

Дипломат пояснил, что Анкара приобрела системы С-400 до того, как в США приняли закон «О противодействии противникам Америки через санкции». Поэтому санкции в его рамках из-за этой сделки ввести нельзя, подчеркнул он.

Глава турецкого дипломатического ведомства также высказался о возможности нормализации отношений с США с приходом администрации избранного президента Джо Байдена. Он отметил, что это будет зависеть от политики Вашингтона в отношении Сирии, а также готовности экстрадировать исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

14 декабря Вашингтон ввел санкции в отношении Анкары. Под них попали сотрудники турецкого оборонного ведомства и чиновники, в частности глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, а также еще трое физических лиц.

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