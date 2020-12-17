США объяснили введение санкций против Турции

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер объяснил введение санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, меры призваны «скорректировать курс» Турции, однако не должны повлиять на отношения двух стран. «Наша задумка заключается в том, чтобы исправить ситуацию. В том, что касается наших отношений, поддержание коммуникации, а также сотрудничества и координации действий — в интересах Турции, США и альянса [НАТО]»,— отметил он.

Купер добавил, что Вашингтон, несмотря на введение санкций в отношении Анкары, не стремится к исключению страны из НАТО.

14 декабря Вашингтон ввел санкции в отношении Анкары. Под них попали сотрудники турецкого оборонного ведомства и чиновники, в частности глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, а также еще трое физических лиц.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.