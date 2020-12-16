МИД осудил санкции США против Турции из-за российских С-400

Санкции против Турции, введенные США из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, демонстрируют неспособность Вашингтона к честной конкуренции. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это еще одно проявление невозможности выдерживать конкуренцию, играя по правилам. Нужны дополнительные шаги в обеспечении себе неких конкурентных преимуществ, несмотря на то что эти шаги стоят вне закона. К ним относятся односторонние санкции и по линии военно-промышленного комплекса», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Турция накануне также осудила введенные США ограничительные меры, назвав их безосновательными и несправедливыми. В турецком МИД подчеркнули, что технических оснований для санкций нет — утверждения о том, что приобретение этих ЗРК делает уязвимыми системы НАТО, не имеют реальной основы.

14 декабря Вашингтон ввел санкции в отношении Анкары. Под них попали сотрудники турецкого оборонного ведомства и чиновники, в частности глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, а также еще трое физических лиц.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.