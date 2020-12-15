Турция осудила санкции США из-за российских С-400

Турция осудила санкции США из-за покупки у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Их назвали безосновательными и несправедливыми, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого МИД.

«Мы осуждаем и отвергаем решение США, объявленное сегодня в связи с поставками систем ПВО С-400, которое включает односторонние санкции против нашей страны. Турция предпримет необходимые шаги против этого решения, которое неизбежно негативно повлияет на наши отношения. Турция также не будет воздерживаться от принятия мер, которые она считает необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности», — сказано в заявлении ведомства.

Дипломаты добавили, что технических оснований для санкций нет — утверждения о том, что приобретение этих ЗРК делает уязвимыми системы НАТО, не имеют реальной основы. В Анкаре подчеркнули, что Турция предлагала создать со странами-членами блока техническую рабочую группу и решить этот вопрос — но США предпочли ввести «несправедливые» санкции.

14 декабря Вашингтон ввел санкции в отношении Анкары. Под них попали сотрудники турецкого оборонного ведомства и чиновники, в частности главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, других сотрудников ведомства, а также еще троих физических лиц.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.

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