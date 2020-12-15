В НАТО пожалели о санкциях против Турции из-за покупки российских С-400

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пожалел о санкциях против Турции, введенных США из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Его цитирует РИА Новости.

По его мнению, страны НАТО не должны накладывать друг на друга санкции. Одновременно с этим Столтенберг остался недоволен выбором Турции. «Это национальное решение, но эти системы не могут быть интегрированы в системы НАТО. Я выражал сожаления в связи с этим», — объяснил глава альянса.

Материалы по теме Разочарование султана Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией И целого моря мало Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?

14 декабря Вашингтон ввел против Анкары санкции из-за российских С-400. Ограничительные меры коснутся глав секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, других сотрудников ведомства, а также еще троих физических лиц, связанных со сделкой Анкары и Москвы.

Ранее в декабре Турция расплатилась с Россией за поставку систем противовоздушной обороны С-400. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Анкаре предстоит решить вопрос о поставках второй партии С-400.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться