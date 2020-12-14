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В Турции ужесточат ограничения на новогодние праздники

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ужесточил ограничения на новогодние праздники на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает CNN Turk.

Так, с 21:00 31 декабря по 5:00 4 января вводится круглосуточный комендантский час. Глава государства уточнил, что решение приняли на заседании правительства.

В период действия ограничений не будут работать кафе и рестораны, кроме обслуживания на вынос.

30 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении ежедневного комендантского часа в стране. Глава государства рассказал, что будет ограничено передвижение жителей в рабочие дни с 21:00 до 05:00. В выходные дни выходить на улицу полностью запрещено. С 1 декабря прекратили работу бани, сауны, бассейны и спортзалы. Также ограничено количество посетителей торговых центров, которых будут пускать внутрь только по цифровому коду.

По последним данным, в Турции зарегистрировано 1,8 миллиона случаев заболевания COVID-19. Умерли 16,4 тысячи человек, 1,6 миллиона пациентов выздоровели. За минувшие сутки выявили 29 617 случаев заражения коронавирусом, умерли 229 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

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