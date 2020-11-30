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В Турции ввели комендантский час

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении ежедневного комендантского часа в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства рассказал, что будет ограничено передвижение жителей в рабочие дни с 21:00 до 05:00. В выходные дни выходить на улицу будет полностью запрещено.

Эрдоган также добавил, что с 1 декабря прекратят работу бани, сауны, бассейны и спортзалы. Помимо этого будет ограничено количество посетителей торговых центров, которых будут пускать внутрь только по цифровому коду.

Ранее Министерство здравоохранения Турции ввело новые ограничения для отдыхающих в отелях в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Например, от ресторанов, работающих на территории гостиниц, потребовали обслуживать исключительно постояльцев отеля. Кроме того, им запретили выдавать еду навынос. Кроме того, гостиницам запретили проводить развлекательные мероприятия после 10 вечера, включая живую музыку в ресторанах и концертных помещениях.

По последним данным, в Турции зарегистрировано 638 тысяч случаев заболевания COVID-19. Умерли 13,7 тысячи человек, 404 тысячи пациентов выздоровели.

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