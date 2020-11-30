Турция ввела новые ограничения для отдыхающих

Министерство здравоохранения Турции ввело новые ограничения для отдыхающих в отелях в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Об этом стало известно местной газете Hürriyet.

Так, по информации издания, губернатор Анкары Васип Шахин (Vasip Şahin) принял постановление, согласно которому объекты размещения должны соблюдать определенные меры безопасности.

Например, теперь рестораны, работающие на территории гостиниц, могут обслуживать исключительно постояльцев отеля. Кроме того, им запрещается выдавать еду навынос.

Вдобавок гостиницам запретили проводить развлекательные мероприятия после 10 вечера, включая живую музыку в ресторанах и концертных помещениях.

Ранее в ноябре сообщалось, что больше половины россиян считают введенные на фоне пандемии коронавируса ограничительные меры в Турции весомой причиной для отказа от поездки. 70 процентов путешественников признались, что были бы готовы отправиться в страну даже зимой, при этом 53 процента думают, что сейчас делать это нецелесообразно.

С 20 ноября власти Турции ввели ограничения в стране, связанные с профилактикой распространения коронавируса. Россиян, которые отдыхают по системе «все включено», они практически не затронули, но частично коснулись путешественников, арендующих апартаменты. К примеру, все турецкие кафе и рестораны в городах теперь будут работать с 10:00 до 20:00. Еда будет продаваться только навынос либо с доставкой на дом или в отель.