Россияне назвали весомую причину для отказа от поездки в Турцию

Больше половины россиян считают, что введенные на фоне пандемии коронавируса ограничительные меры в Турции — это весомая причина для отказа от поездки. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, 70 процентов путешественников признались, что были бы готовы отправиться в страну даже зимой, при этом 53 процента думают, что сейчас делать это нецелесообразно из-за вступивших в силу с 20 ноября новых правил работы заведений.

Также большинство респондентов рассказали, что в зимнее время предпочитают проводить время в общественных местах: 86 процентов любят осматривать достопримечательности, 80 процентов — ходить по музеям. В Турции же теперь не работают некоторые музеи, а осматривать достопримечательности можно только самостоятельно.

Кроме того, туристы назвали и преимущество зимнего отдыха — 88 процентов опрошенных уверены, что бронировать отели и апартаменты в низкий сезон дешевле. Однако, как выяснили аналитики, 73 процентам россиян приятнее отдыхать в Турции именно в летний сезон.

С 20 ноября власти Турции ввели новые ограничения в стране, связанные с профилактикой распространения коронавируса. Россиян, которые отдыхают по системе «все включено», они практически не затронули, но частично коснулись путешественников, арендующих апартаменты. К примеру, им придется учитывать, что все турецкие кафе и рестораны в городах теперь будут работать с 10:00 до 20:00. Еда будет продаваться только навынос либо с доставкой на дом или в отель.