Стало известно о задержании россиян за нарушение правил в Турции

Двух россиян задержали в Анталье за отказ от ношения масок. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает РИА Новости.

Как стало известно агентству, вечером 19 ноября туристы прилетели в курортный город из Санкт-Петербурга и ходили по территории аэропорта без масок. За это их доставили в отделение транспортной полиции.

«В отношении них составили протоколы об административном правонарушении за отказ от "ношения масок в общественных местах" и выписали предписание об оплате штрафа», — рассказали в генконсульстве России в Анталье.

При этом сотрудник дипмиссии отметил, что в тот же вечер правонарушителей отпустили, и они отправились в свой отель. Никаких жалоб от них не поступало.

В Турции с сентября действуют повсеместные ограничения из-за коронавируса. Теперь каждый человек, находящийся на территории страны, обязан надевать респираторную маску во всех без исключения общественных местах. Также во всех провинциях запрещено курение на улицах, за нарушение правила местным жителям и туристам грозит штраф в размере 118 лир (2,1 тысячи рублей).

20 ноября в стране ввели новые ограничения, связанные с профилактикой распространения инфекции. Россиян, которые отдыхают по системе «все включено», они практически не затронут. Но туристов, которые снимают частные апартаменты, часть ограничительных мер все-таки коснется — к примеру, им придется учитывать, что все кафе и рестораны теперь будут работать с 10:00 до 20:00. Еда будет продаваться только навынос либо с доставкой на дом или в отель.