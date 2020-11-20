Полетевший в Турцию россиянин избил жену на борту самолета и угодил в полицию

Российский турист, полетевший в Турцию отдыхать, устроил дебош на борту самолета и угодил в турецкую полицию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей аэропорта Антальи.

Инцидент произошел на авиалайнере, летевшем из Санкт-Петербурга в популярный курортный город Анталья. По информации источника, один из пассажиров выпил слишком много спиртного и начал вести себя агрессивно.

«Переборщил с алкоголем, на фоне чего у них с женой случился конфликт. Мужчина выпил еще и набросился на жену с кулаками», — заявили сотрудники правоохранительных органов.

После этого россиянин решил побить и других пассажиров самолета, которые пытались разнять конфликтующих супругов. Бортпроводникам пришлось утихомирить мужчину, а командир воздушного судна доложил об инциденте представителям власти.

Сотрудники полиции уже ждали нарушителя в терминале и задержали его, как только самолет приземлился. Сейчас мужчина находится в отделении аэропорта.

В сентябре пассажир авиакомпании Red Wings, летевший из Анталии в Казань, атаковал членов экипажа самолета и попал на видео. Пассажиры и члены экипажа самолета попытались успокоить пьяного туриста, однако он сопротивлялся и продолжал скандалить и ругаться матом. По прилете в аэропорт мужчину задержали полицейские.