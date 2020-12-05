Милонов призвал закрыть Турцию от россиян на праздники

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал закрыть границы Турции от россиян на время новогодних праздников, чтобы граждане не заразились коронавирусом и уделили больше времени своим семьям. Об этом он заявил в беседе с порталом Ura.ru.

«Провести Новый год в России гораздо лучше: можно ходить друг к другу в гости и проводить время с друзьями», — подчеркнул депутат. Он также добавил, что из-за пандемии дети остались без кружков, поэтому с ними нужно заниматься дома. Именно поэтому Милонов выступил против сокращения новогодних каникул в школах.

При этом он подчеркнул, что если у жителей регионов нет денег на празднование Нового года, — это проблема глав субъектов. По мнению депутата, именно они должны нести ответственность за благосостояние жителей.

Ранее россиянка рассказала, как отдохнула на Новый год в Турции и подчеркнула, что в это время года там нечего делать. Она отметила, что в Турции Новый год почти не празднуют, не украшают улицы и дома. При этом зимой на курортах дождливо, а в помещениях холодно.