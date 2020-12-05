Милонов предложил приравнять «веселящий газ» к наркотикам

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил негорючий газ N2O или закись азота, который, как правило, используют в развлекательных целях и называют «веселящим газом», приравнять к наркотикам. Соответствующий запрос он направил главе Минздрава России Михаилу Мурашко, пишет РИА Новости.

По словам Милонова, в стране до сих пор есть проблема потребления наркотиков, однако на «черном рынке» каждый месяц появляются новые виды опасных веществ. «Очевидно, что под этим названием [«веселящий газ»] скрывается очередное пагубное вещество, приводящее организм человека к необратимым разрушениям и смерти», — заявил политик.

Депутат добавил, что сотрудникам правоохранительных органов не всегда удается доказать факт сбыта подобных веществ, поскольку продавцы «проявляют чудеса изворотливости».

Ранее сообщалось, что в России запретят рекламировать и продавать «веселящий газ». За нарушение соответствующего постановления будет предусмотрена уголовная ответственность. Новый законопроект «О мерах, направленных на недопущение использования (потребления) физическими лицами закиси азота и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» будет рассмотрен в Госдуме в текущем месяце. Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко пояснила, что такое решение было необходимо из-за ряда случаев, когда этот газ приводил к смертельным отравлениям.