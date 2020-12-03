Россия
 
Последние новости
Врач описал аномальное течение COVID-19
Байден спрогнозировал смерть еще 250 тысяч американцев от COVID-19 к концу года
Российские врачи оценили риск преждевременного старения из-за COVID-19
Зарплаты снизились почти во всем мире
Женщина сбросила 40 килограммов и рассказала о секрете похудения
Россиянам предсказали морозную погоду
Названа причина смерти бывшего президента Франции
Эксперты назвали условия для замены многоразовых защитных масок
Соседка описала последние часы жизни умершей во время стрима подруги блогера
Новости партнеров
Прослушать новость

В России запретят «веселящий газ»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay.com

В России запретят рекламировать и продавать негорючий газ N2O или закись азота, который, как правило, используют в развлекательных целях и называют «веселящим газом». За нарушение соответствующего постановления будет предусмотрена уголовная ответственность. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на авторов законопроекта.

Так, новый законопроект «О мерах, направленных на недопущение использования (потребления) физическими лицами закиси азота и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» будет рассмотрен в Госдуме в текущем месяце.

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко пояснила, что такое решение было необходимо из-за ряда случаев, когда этот газ приводил к смертельным отравлениям. По ее словам, разработкой нормы депутаты занялись в 2017 году, тогда как проблема дала о себе знать в 2015.

«Например, тогда в одной из квартир в Москве нашли погибших студентов, а рядом с ними баллон с закисью азота. После этих инцидентов ряд федеральных ведомств, включая Роспотребнадзор, сделали заявления о необходимости ограничения продажи этого так называемого "веселящего газа" населению», — подчеркнула Костенко.

В марте текущего года стало известно о смерти пары шахматистов. Их тела в квартире в Москве обнаружила мать девушки, которая приехала навестить дочь. На головах погибших были надеты полиэтиленовые пакеты. Рядом с телами найден баллон с закисью азота.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Здоровью не вредить: в России запретят продавать «веселящий газ»
Раскрыта личность погибшего вместе с 18-летней шахматисткой в Москве
В московской кальянной при обыске задержали десятки человек
Веселящий газ заставил депутатов взгрустнуть