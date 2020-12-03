В России запретят «веселящий газ»

В России запретят рекламировать и продавать негорючий газ N2O или закись азота, который, как правило, используют в развлекательных целях и называют «веселящим газом». За нарушение соответствующего постановления будет предусмотрена уголовная ответственность. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на авторов законопроекта.

Так, новый законопроект «О мерах, направленных на недопущение использования (потребления) физическими лицами закиси азота и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» будет рассмотрен в Госдуме в текущем месяце.

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко пояснила, что такое решение было необходимо из-за ряда случаев, когда этот газ приводил к смертельным отравлениям. По ее словам, разработкой нормы депутаты занялись в 2017 году, тогда как проблема дала о себе знать в 2015.

«Например, тогда в одной из квартир в Москве нашли погибших студентов, а рядом с ними баллон с закисью азота. После этих инцидентов ряд федеральных ведомств, включая Роспотребнадзор, сделали заявления о необходимости ограничения продажи этого так называемого "веселящего газа" населению», — подчеркнула Костенко.

В марте текущего года стало известно о смерти пары шахматистов. Их тела в квартире в Москве обнаружила мать девушки, которая приехала навестить дочь. На головах погибших были надеты полиэтиленовые пакеты. Рядом с телами найден баллон с закисью азота.