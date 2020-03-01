В московской кальянной при обыске задержали десятки человек

По меньшей мере 70 человек были задержаны в результате обыска в московской кальянной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обыски прошли в заведении на Кутузовском проспекте. Telegram-канал «112» опубликовал видео на котором задержанные под присмотром полиции заходят в микроавтобус. По данным канала, задержанных около 100 человек, 65 из них — несовершеннолетние. Отмечается, что всех их проверят на наркотики.

По информации Telegram-канала Baza, кальянная давно была известна как место продажи так называемого веселящего газа.

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