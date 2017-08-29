На встрече «пузиков» и «людей Рахмана» в ресторане задержали 50 человек

Порядка 50 человек задержали во вторник, 29 августа, в ресторане «Маленькая Грузия» в Челябинске. Как сообщает Ura.ru, рейд проводила местная полиция и ОМОН.

Фотографии с десятками людей, лежащими на асфальте лицом вниз, появились в Telegram-канале «Челябинское метро».

Фото: телеграм-канал «Челябинское метро»

Источник в силовых структурах пояснил Ura.ru, что в заведении собрались представители двух преступных группировок. «В ресторане "забили стрелку" люди Рахмана и "пузики"», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что 47-летний Рахман Абдуллаев — лидер местной азербайджанской группировки. «Пузики» — представители Владимира Пузикова, одного из криминальных авторитетов Тракторозаводского района Челябинска.

В то же время в региональном полицейском главке заявили, что «сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области при поддержке ОМОН Росгвардии проводят оперативно-профилактические мероприятия по обеспечению охраны общественной безопасности».

Агентство 74.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что в ресторане провели обыски; силовики забрали всех, кто был внутри, — «и посетителей, и поваров, а также людей из соседних заведений». Кроме того, были осмотрены несколько автомобилей. «Один из участников событий сидит на корточках возле Chevrolet с пистолетом в руках, по всей видимости, разряжая его в присутствии сотрудников ОМОН», — описал происходящее спецкор.



