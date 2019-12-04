В России задумали запретить кальянные в жилых домах

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга планируют обратиться в Госдуму с предложением внести изменения в федеральный закон о курении, пишет «Парламентская газета».

Речь идет, в частности, о запрете кальянных на первых этажах многоквартирных домов — местные жители постоянно жалуются на дым. Городской парламент одобрил данную инициативу в первом чтении.

В нынешней версии закона нет слова «кальян»: там говорится только о полном запрете курения табакосодержащих веществ в помещениях общественного назначения. Депутаты сочли это недочетом: кальяны часто наполняют бестабачными смесями. Также в законе отсутствует само понятие помещения общественного назначения (оно есть только в документах Роспотребнадзора). Таким образом, под запрет попадают не только заведения общепита, но и, например, нотариальные конторы.

Парламентарии планируют обсудить вопрос и внести все поправки во втором чтении. Затем документ будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

Ранее в Московском научно-практическом центре наркологии столичного департамента здравоохранения заявили, что курение кальяна не менее вредно, чем курение сигарет. Специалисты пояснили, что длительное и систематическое вдыхание токсичных паров может привести к развитию рака легких.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru