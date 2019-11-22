В России утвердили план по борьбе с курением

Правительство утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 22 ноября.

Минздраву поручено в ближайшие шесть месяцев разработать план мероприятий по реализации концепции, уточняется в документе.

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Ожидаемыми результатами реализации концепции к 2035 году является сокращение распространенности потребления табака взрослым населением до 21 процента, детским населением — до 1 процента.

По данным Роспотребнадзора, курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы.

Между тему антитабачные кампании оказывают больший эффект на мужчин, чем на женщин. К такому выводу пришла замдиректора по научной и аналитической работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава Анна Концевая.

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