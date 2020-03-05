18-летняя шахматистка найдена мертвой в Москве

Шахматистка Александра Вернигора найдена мертвой в квартире на западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-кала «112».

Тела 18-летней девушки и ее молодого человека обнаружил отец шахматистки. Рядом с ними были найдены воздушные шары с закисью азота. По предварительным данным, он и стал причиной смерти молодых людей.

Вернигора была профессиональной шахматисткой. Она состояла в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В 2019 году в Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения Екатерина Цуканова. Источник из окружения скрипачки сообщал, что она могла скончаться от передозировки наркотика под названием calvin klein. Однако позже в крови Цукановой не нашли запрещенных веществ, но обнаружили следы алкоголя.

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