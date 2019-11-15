Появились новые подробности смерти 17-летней скрипачки Цукановой

Причиной смерти 17-летней скрипачки российского происхождения Екатерины Цукановой могло быть самоубийство. Об этом сообщает издание Daily Mail в пятницу, 15 ноября.

Согласно новым данным, тело дочери мецената и коллекционера Игоря Цуканова обнаружили в их лондонском доме с петлей на шее. По словам ее психотерапевта Тани Леччи, незадолго до гибели девушка рассказывала, что чувствует себя беспомощной и иногда думает о том, что больше не хочет жить.

Несмотря на заявления психотерапевта, коронер Ширли Рэдклифф заявила, что смерть была «трагической случайностью». Она утверждает, что девушка не планировала сводить счеты с жизнью.

Отмечается, что в крови Цукановой не нашли запрещенных веществ, однако обнаружили следы алкоголя. Ранее предполагалось, что она могла скончаться от передозировки наркотика под названием calvin klein, который представляет собой смесь кокаина и кетамина.

Екатерина Цуканова умерла 11 июля. Скрипачка скончалась всего через несколько дней после концерта в Королевском оперном театре.

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