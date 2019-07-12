Cкрипачка российского происхождения умерла в Лондоне в 17 лет

Скрипачка российского происхождения Катя Цуканова умерла в Лондоне в возрасте 17 лет. Об этом сообщает The Telegraph.

Как сообщил изданию отец девушки Игорь, ее тело обнаружили на полу их дома, после того, как она пришла с дружеской вечеринки. Он добавил, что девушка скончалась всего через несколько дней после концерта в Королевском оперном театре.

«Моя дочь была так счастлива, и у нее было такое светлое будущее», — сказал отец девушки.

На данный момент причины смерти неизвестны. Однако источник из окружения скрипачки сообщил, что она могла скончаться от передозировки наркотика под названием calvin klein, который представляет из себя смесь кокаина и кетамина.