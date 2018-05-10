Найден мертвым 18-летний саксофонист-виртуоз Матвей Шерлинг

Российского саксофониста Матвея Шерлинга обнаружили мертвым в Москве. Об этом в четверг, 10 мая, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Музыканту было 18 лет. Тело было найдено в его квартире в центре столицы. Как уточнили в полиции, следов криминала нет, точную причину смерти установят после вскрытия. По предварительным данным, ей стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Матвей Шерлинг — лауреат I премии Московского открытого конкурса саксофонистов «Selmer — детям 2010», лауреат шестых Открытых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ, победитель XI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик-2010», лауреат III фестиваля «Восходящие звезды в Кремле».

Саксофонист выступал с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова и с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.