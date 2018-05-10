Режиссер «Агента национальной безопасности» умер в реанимации

Советский и российский режиссер Эрнест Ясан умер в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина.

Ясан умер после того, как попал в ДТП. Ему было 82 года. «Эрнест Викторович скончался в больнице», — сообщил Пичугин.

Режиссер находился в реанимации в тяжелом состоянии с 27 апреля, когда попал в аварию на Парашютной улице.

Эрнест Ясан — автор фильмов «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Сон в руку, или Чемодан», «Нечистая сила» и «Прости». Он также снимал эпизоды сериалов «Агент национальной безопасности» и «Крот».